Στο έλεος του καύσωνα εξπρές που θα κρατήσει λίγα 24ωρα βρίσκεται από σήμερα, Παρασκευή 22/8 η χώρα μας. Σε αρκετές περιοχές τα θερμόμετρα θα δείξουν ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 22/8

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο Σάββατο 23/8

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 24/8

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25/8

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 26/8

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες,

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.