Αλλάζει ο καιρός μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται ένα νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν, ενδεχομένως, τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα σημειώνεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και από αύριο έρχεται, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, το τελευταίο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με ένα σύντομο κύμα ζέστης.

«Από Παρασκευή σίγουρα θα χρειαστούμε το air condition. Την Παρασκευή, που θα είναι η πιο ζεστή μέρα, η κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης, περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει τους 41 βαθμούς και τοπικά τους 42. Όμως, από το Σάββατο αποκλιμακώνεται η κατάσταση», είπε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου.

Ποιες περιοχές θα επηρεάσει το κύμα ζέστης:

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Αττική

Αργολίδα

Αρκαδία

Λακωνία

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Πέμπτη

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

Την Παρασκευή θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και την Ήπειρο και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια ορεινά. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.