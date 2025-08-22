Η κλασσική Ferrari 550 που παράχθηκε μεταξύ 1996-2002 επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ, μόνο που δεν κυκλοφορεί από την ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά από την επίσης ιταλική Touring Superleggera που κατασκευάζει αμαξώματα.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Monterey, ο κατασκευαστής αμαξωμάτων παρουσίασε τη νέα έκδοση, που έχει αναθεωρηθεί στα πλευρά, με τα πίσω φτερά να φαίνονται πιο μυώδη, διατηρώντας τα κλασσικά στρογγυλά πίσω φώτα.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Touring, Matteo Gentile, περιέγραψε το έργο ως εξής: «Πρόκειται για έναν προσανατολισμένο προς το μέλλον φόρο τιμής στην κληρονομιά της Touring Superleggera, με ρίζες στην κομψότητα και τη σχεδιαστική ακεραιότητα».

Σύμφωνα με το CARBUZZ, διαθέτει κινητήρα V12 5,5 λίτρων, που αποδίδει 478 ίππους και 419 χλγμ. ροπής. Η ισχύς διοχετεύεται μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι ταχυτήτων στους πίσω τροχούς. Η ρύθμιση είναι αρκετή ώστε το cabrio να φτάνει τα 62 μίλια ανά ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα στα 180 μίλια ανά ώρα.

Σε σύγκριση με την αρχική 550 Maranello, η νέα που ονομάζεται Veloce12 Barchetta επωφελείται από τη βελτιωμένη ακαμψία του πλαισίου και τη ρυθμιζόμενη ανάρτηση της Tractive. Αποκτά επίσης εξάτμιση Supersprint και φρένα Brembo.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει άγνωστη, όπως και η τιμή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ξεκινάει από 1 εκατομμύριο δολάρια και θα αυξάνεται, αναλόγως με τις τροποποιήσεις που θα ζητήσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.