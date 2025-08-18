Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια νέα σύγκρουση με το Ισραήλ μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή, περιγράφοντας την παρούσα «ηρεμία» μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου ως μια προσωρινή παύση.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για αντιπαράθεση· αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε καν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά σε παύση εχθροπραξιών», δήλωσε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, σύμφωνα με το alarabiya.

Οι μάχες του Ιουνίου περιλάμβαναν ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ανώτατοι διοικητές και πυρηνικοί επιστήμονες. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο Ισραήλ.

Στις 24 Ιουνίου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν παύση των συγκρούσεων, δύο ημέρες αφότου είχαν εμπλακεί στον πόλεμο βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία επίσημη συμφωνία εκεχειρίας – μόνο μια άτυπη αναστολή των εχθροπραξιών.

Την Κυριακή, ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σε ιρανικά μέσα ότι η χώρα «καταρτίζει σχέδια για το χειρότερο σενάριο». «Δεν βρισκόμαστε σε κατάπαυση πυρός· είμαστε σε πολεμική φάση που μπορεί να καταρρεύσει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο, κανονισμός ή συμφωνία μεταξύ μας και των Ισραηλινών, ούτε μεταξύ μας και των Αμερικανών», ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα Shargh.

«Κατάπαυση πυρός σημαίνει παύση επιθέσεων· αυτό μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή», πρόσθεσε.

Από τότε, Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η χώρα δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι έτοιμη για νέα αναμέτρηση αν χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, οι δυτικές δυνάμεις κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων μέσω του πυρηνικού της προγράμματος, κάτι που το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά. Μετά τον πόλεμο, ΗΠΑ και Ισραήλ απείλησαν επανειλημμένα με νέα χτυπήματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επανεκκινήσει τα πυρηνικά της προγράμματα και την εμπλουτιστική δραστηριότητα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι η μοναδική χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο στο 60% – πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που είχε οριστεί με τη διεθνή συμφωνία του 2015. Το επίπεδο αυτό απέχει ελάχιστα από το 90%, που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Την περασμένη εβδομάδα, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία –όλες χώρες που είχαν υπογράψει τη συμφωνία του 2015– απείλησαν με επαναφορά των κυρώσεων που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «σοβαρές συνέπειες», με ορισμένους αξιωματούχους να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης της Τεχεράνης από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων.