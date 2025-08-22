Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχάμεντ Ελσορόγκι από την Κυψέλη.

Ο ανήλικος εξαφανίστηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» μία ημέρα αργότερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.