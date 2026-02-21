Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης στη Ρόδο φέρνουν στο προσκήνιο ένα περίπλοκο δίκτυο επικοινωνιών, με κωδικοποιημένες συνομιλίες και συνθηματικές εκφράσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν για να συγκαλύπτουν ποσότητες, είδη και οικονομικές συναλλαγές. Μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων εις βάρος πέντε συλληφθέντων, η υπόθεση εισέρχεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Στο βασικό σκέλος περιλαμβάνονται συνολικά 28 άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσεται αυτοτελής έρευνα για τοκογλυφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Όχι με άμεσες αναφορές σε ναρκωτικές ουσίες ή χρηματικά ποσά, αλλά με ένα ιδιότυπο «εσωτερικό» λεξιλόγιο, το οποίο – σύμφωνα με την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. – είχε σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει γραμμάρια, κιλά και συναλλαγές. Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες εμφανίζονται κωδικοί όπως «ψωμί» και «ψωμιά» για κιλό και κιλά κοκαΐνης, «μπλε» για φιξάκια σε μπλε σελοφάν, «άσος» για 1 γραμμάριο, «λίτρο» και «μισό λίτρο» για ένα και μισό γραμμάριο αντίστοιχα.

Ο αναγραμματισμός «ΣΑΠΟ» αποδίδεται ως «πόσα», ενώ όροι όπως «κουβάς», «πλαστικό», «νερό», «αφρός» και «χρώμα μήλο» φέρονται να αποτελούν έμμεσες αναφορές στην κοκαΐνη. Για την κάνναβη χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «λουλούδια» και «αρβυλάκια χακί», ενώ η λέξη «ψάρεμα» αποδίδεται σε νέα προμήθεια.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου, η δικογραφία αποδίδει στο φερόμενο κύκλωμα διακίνηση τουλάχιστον 7 κιλών κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Η μεταφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, γινόταν κυρίως με ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τη Ρόδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προς την Κω.

Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της έρευνας θεωρούνται οι συλλήψεις δύο γυναικών στις 13 Μαΐου 2025 και στις 15 Ιουνίου 2025, κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο «Blue Star II» στο λιμάνι της Ρόδου. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 2.240 και 2.248 γραμμάρια κοκαΐνης αντίστοιχα. Η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών τους συνδέσεων αποκάλυψε κοινό κύκλο επαφών, μεταξύ των οποίων και 39χρονο υπήκοο Αλβανίας, που εμφανίζεται ως πρόσωπο κεντρικού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε συνομιλία της 7ης Οκτωβρίου 2025 ανάμεσα στον 39χρονο και 22χρονη, ήδη κρατούμενη, όπου καταγράφεται ότι οι Αρχές γνώριζαν τη μεταφορά «πριν από την αποβίβαση», ακόμη και λεπτομέρειες για τον ρουχισμό. Στην ίδια επικοινωνία γίνεται λόγος για πληροφορία «απ’ αλλού απ’ έξω», ενώ μνημονεύεται και ο όρος «ενοικιαζόμενα», που εξετάζεται σε συνδυασμό με αρχική καταγγελία για εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Ο μυστηριώδης αριθμός «301»

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τηλεφωνικές επικοινωνίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2025 μεταξύ του 39χρονου και 37χρονου αστυνομικού. Σε μία από αυτές γίνεται αναφορά σε «λεφτά για το σπίτι», φράση που, σύμφωνα με την αποτίμηση των «Αδιάφθορων», συνδέεται με οικονομική δοσοληψία για ακίνητο. Σε άλλη συνομιλία γίνεται μνεία στον αριθμό «301», που φέρεται να αφορά διαμέρισμα, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής άτυπης χρήσης χώρων.

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, που θα συνεχιστεί με απολογίες την Καθαρά Δευτέρα και την Τρίτη, κατηγορούμενοι είναι ένας 39χρονος Αλβανός, που εμφανίζεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, δύο ομοεθνείς του, 45 και 36 ετών, ένας 41χρονος επιλοχίας και ένας 33χρονος ημεδαπός. Συγκατηγορούμενοι είναι μια 31χρονη ημεδαπή, μια 23χρονη Αλβανή κρατούμενη, μια 29χρονη ημεδαπή και ένας 41χρονος Αλβανός.

Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκεται και ξεχωριστή δικογραφία για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και τοκογλυφία, με εμπλεκόμενους έναν 37χρονο, έναν 41χρονο αρχιφύλακα και μια 37χρονη συγγενή του τελευταίου. Επιπλέον, για κατοχή, χρήση και συναλλαγές με το κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις Αλβανοί ηλικίας 36, 32, 33 και 37 ετών, εννέα ημεδαποί/ημεδαπές ηλικίας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μία 50χρονη Ρωσίδα και δύο Πακιστανοί 29 και 24 ετών.

Δεύτερη, ξεχωριστή έρευνα για τοκογλυφία

Το δεύτερο σκέλος, που εξετάζεται αυτοτελώς, αφορά κακουργηματική απάτη, τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων. Καταγγελία εργολάβου στις 9 Ιουλίου 2025 κάνει λόγο για ρευστοποίηση επιταγών με παρακράτηση 25% και δανεισμό με επιτόκιο 50% μηνιαίως. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε οφειλή 36.000 ευρώ, εκ των οποίων 16.000 ευρώ φέρονται ως τοκογλυφικό όφελος, καθώς και σε «παραχώρηση» εννέα διαμερισμάτων.

Η άρση τραπεζικού απορρήτου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουλίου 2025 κατέγραψε διακίνηση μετρητών τουλάχιστον 369.922 ευρώ, με πιστώσεις που κρίνονται δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Σε συνομιλία της 14ης Ιανουαρίου 2026 γίνεται αναφορά σε μεταφορά 1.500 ευρώ μέσω REVOLUT και επιστροφή 1.350 ευρώ σε μετρητά, με 150 ευρώ ως προμήθεια, «για να μην φανεί» ως εισόδημα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο διερεύνησης για ξέπλυμα χρήματος.

Κατά την επιχείρηση της 18ης Φεβρουαρίου 2026 σε Αθήνα και Ρόδο, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις 327.395 ευρώ, 1.608,34 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, 27,23 γραμμαρίων κοκαΐνης, ζυγαριών ακριβείας, κινητών τηλεφώνων και σημειώσεων. Στην κατοχή των δύο αστυνομικών εντοπίστηκαν συνολικά 220.000 ευρώ σε μετρητά.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.