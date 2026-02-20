Εθισμένος στον τζόγο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες ο υπαξιωματικός του Στρατού Ξηράς ο οποίος υπηρετούσε στο 95ο Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής στη Ρόδο και συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο νησί.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι άνηκε στην κλειστή ηγετική ομάδα των τεσσάρων διακινητών, ενώ όπως διαπιστώθηκε ξόδευε μεγάλα χρηματικά ποσά στο πόκερ και στη ρουλέτα. Χρηματικά ποσά τα οποία δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει από το εισόδημα ως υπαξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, από την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων, έχουν προκύψει πολλές συναντήσεις και ιδιαίτερη στενή σχέση με τον 40χρονο Αλβανό φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής ομάδας, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις… δουλειές τους!

Κατά πληροφορίες, οι «Αδιάφθοροι» συμπέραναν ότι το στέλεχος του Στρατού Ξηράς ήταν κι ο ίδιος διακινητής ναρκωτικών, ενώ λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας αποφεύγοντας να αναφέρει ευθέως την ποσότητα και το είδος της ουσίας χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του κυκλώματος. Ο ίδιος έχοντας ως αβαντάζ ότι ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός στη Ρόδο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, κατάφερνε για μεγάλο χρονικό διάστημα να περνάει απαρατήρητος και να πραγματοποιεί διακίνηση ναρκωτικών, προκειμένου να ικανοποιήσει το αρρωστημένο πάθος του για τον τζόγο.

Οι κωδικοί – λεξιλόγιο των dealers

Λουλούδια, χακί αρβυλάκια = κάνναβη

Ψάρεμα = νέα προμήθεια ναρκωτικής ουσίας

Ψωμί / Ψωμιά = κιλό / κιλά κοκαΐνης

Καφές, γουρουνάκια, ψωμάκι = Ναρκωτική ουσία

Μπλε = φιξάκια κοκαΐνης, συσκευασμένα σε μπλε σελοφάν

Κουβάς, πλαστικό, νερό, αφρός = κοκαΐνη

Ρίχνω κάλτσα = αγοραπωλησία ναρκωτικής ουσίας

ΣΑΠΟ = αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»

Άσος = 1 γραμμάριο κοκαΐνης

Λίτρο / μισό λίτρο = γραμμάριο / μισό γραμμάριο, κοκαΐνης

Χρώμα μήλο = ροζ κοκαΐνη

Στη δικογραφία των πάνω από 20 ατόμων περιλαμβάνονται επίσης και δύο αστυνομικοί: δύο αρχιφύλακες 38 και 42 ετών αντίστοιχα, με τον πρώτο να υπηρετεί στην Ασφάλεια και τον δεύτερο στην Τροχαία.

Οι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται κατά περίσταση για «Απάτη η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ», «Τοκογλυφία» σε συνδυασμό με τον Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».

Από την έρευνα των «Αδιάφθορων», εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική ομάδα φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των 700.000 ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 327.395 ευρώ, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34 γραμμαρίων, κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 27,23 γραμμαρίων, 4 ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.