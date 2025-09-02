Περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό μέχρι στιγμής, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα. Αυτά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ και στους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Οι νέες ταυτότητες

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας του ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Εφαρμογή για τραπεζοκαθίσματα

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, ο υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Περιορισμοί σε ανηλίκους

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».