Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν η Euroleague, η FIBA και το NBA μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους στην Ελβετία.

Οι τρεις πλευρές συναντήθηκαν στα γραφεία της FIBA και τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίζοντας να συνεχίσουν τις συζητήσεις και το επόμενο διάστημα με στόχο να υπάρξει συμφωνία για μελλοντικές συνεργασίες.

Η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση που έγινε αναφέρει τα εξής…

«Εκπρόσωποι της Euroleague Basketball, της FIBA και του NBA συναντήθηκαν σήμερα στα γραφεία της FIBA στην πόλη Μι της Ελβετίας, όπου πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας.

Και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο τις επόμενες εβδομάδες».