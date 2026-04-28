Ο πρώτος ημιτελικός του Champions League έγινε… χωρίς άμυνες, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί της Μπάγερν Μονάχου με 5-4, σκορ που δίνει τον πρώτο λόγο στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε για πρόκριση στον τελικό, αλλά αυτή του Βενσάν Κομπανί μπορεί να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς.

Πρόκειται για δύο ομάδες που παίζουν πάντα επιθετικά οπότε ήταν δεδομένο ότι το ματς δεν θα πήγαινε στο 0-0, το 1-0 ή το 0-1, άλλο αυτό όμως κι άλλο να μπουν συνολικά… εννιά γκολ! Εννιά γκολ σε ημιτελικό Champions League!

Η αρχή έγινε στο 16′, όταν οι Γερμανοί κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Λουίς Ντίας από τον Πάτσο, με τον Κέιν να εκτελεί ένα λεπτό μετά για το 0-1. Ακολούθησαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές και στο 24′ ήρθε το 1-1 από τον Κβαρατσχέλια που μπήκε στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ έστειλε τη μπάλα στην απέναντι γωνία.

Στο 32′ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι σε παραλίγο αυτογκόλ του Ζοάο Νέβες, ο οποίος στο επόμενο λεπτό, στο 33′, με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ντεμπελέ έγραψε το 2-1. Οι Παριζιάνοι είχαν κάνει την ανατροπή, οι Βαυαροί όμως απάντησαν στο 41′ με τον Ολίσε που βρήκε χώρο, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε για το 2-2. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως, μπήκε κι άλλο γκολ.

Στο 45’+5′, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Ντέιβις, αν και η μπάλα είχε βρει πρώτα στο σώμα του, με τον Ντεμπελέ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να νικάει τον Νόιερ για το 3-2.

Η Παρί μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56′ ο Βιτίνια βρήκε ωραία τον Χακίμι, αυτός έκανε το γύρισμα και η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Κβαρατσχέλια που την έστειλε στα δίχτυα για ο 4-2. Δύο λεπτά μετά, ενώ οι Γερμανοί προσπαθούσαν να ανασυνταχθούν, ο Ντουέ βρήκε τον Ντεμπελέ στην αντεπίθεση και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 5-2 μέσα σε αποθέωση!

Το παιχνίδι, όμως, είχε πολύ δρόμο ακόμη… Στο 65′ ο Κίμιμ εκτέλεσε φάουλ και ο Ουπαμεκανό με κεφαλιά μείωσε σε 5-3, για να ακολουθήσει στο 68′ το 5-4 από τον Λουίς Ντίας που έκανε τρομερό κοντρόλ μετά τη μπαλιά του Κέιν, ντρίμπλαρε τον Μαρκίνιος και πλάσαρε σωστά τον Σαφόνοφ.

Στο 87′ η Παρί Σεν Ζερμέν άγγιξε το 6ο γκολ με το δυνατό σουτ του Μαγιουλού που κατέληξε στο δοκάρι και τελικά… συμβιβάστηκε με το 5-4, σκορ που αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (84′ Λούκας Ερναντέζ), Ζαΐρ-Εμερί (64′ Φαμπιάν Ρουίθ), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ (70′ Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια (84′ Μαγιουλού), Ντεμπελέ.

Μπάγερν Μονάχου (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις (46′ Λάιμερ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (93′ Τζάκσον), Ολίσε, Μουσιάλα (79′ Γκορέτσκα), Λουίς Ντίας, Κέιν.