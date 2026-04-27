Η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της και ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά. Πάνω σε αυτό υπάρχει και το πολύ σημαντικό θέμα του προπονητή και ποιός θα είναι εν τέλει ο εκλεκτός για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Marca, είναι πώς αρκετοί από τους σταρ της Ρεάλ, επιθυμούν την παραμονή του Άλβαρο Αρμπελόα. Στο ρεπορτάζ τονίζεται πώς ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι πολύ ικανοποιημένος από τη σχέση του με τον εν λόγω προπονητή αλλά και από την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Αρμπελόα. Επίσης ότι την ίδια άποψη έχουν και παίκτες όπως οι Κουρτουά, Μπέλινγκχαμ, Τσουαμενί και Ρούντιγκερ.