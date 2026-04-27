Στα 52 του χρόνια ο Τζανλούκα Ρόκι από την Φλωρεντία αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της σύγχρονης ιταλικής διαιτησίας.

Το σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλο λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση Ρόκι. Όπως έγινε γνωστό ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι τελεί υπό έρευνα από την εισαγγελία στο Μιλάνο για αθλητική απάτη, καθώς κατηγορείται ότι αλλοίωσε αγώνες με πιέσεις προς τους διαιτητές που ήταν στο VAR στην τελευταία διετία.

Η πορεία του στα γήπεδα είχε μια καριέρα γεμάτη σημαντικές στιγμές, πριν ολοκληρωθεί το 2020. Τότε σε ένα άδειο –λόγω πανδημίας– στάδιο οι παρόντες παίκτες τον αποχαιρέτησαν με τον απόλυτο σεβασμό. Από το 2021 και μετά ανέλαβε την θέση του επικεφαλής ορισμού διαιτητών στις επαγγελματικές κατηγορίες και σε μια περίοδο έντονων διαιτητικών ανακατατάξεων στην Ιταλία.

Η θητεία του δεν ήταν χωρίς προβλήματα και έχοντας παραιτήσεις και πειθαρχικές υποθέσεις να πλήττουν τον χώρο των διαιτητών. Παράλληλα, ο ίδιος κλήθηκε να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις, επιδιώκοντας να επιβάλει ένα πιο αυστηρό και αξιοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας.

Η διαιτητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2004 στη Serie A, σε αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής και εξελίχθηκε σε μια αρχικά σταθερή και μετά ανοδική πορεία. Έφτασε να γίνει ένας από τους διαιτητές με τις περισσότερες παρουσίες στην ιστορία του ιταλικού Πρωταθλήματος.

Το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση του Calciopolis ωστόσο απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. Η FIFA από την άλλη τον επέλεξε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, όπου σφύριξε αγώνες ομίλων αλλά και νοκ άουτ. Έναν χρόνο αργότερα σφύριξε στον τελικό του Europa League.

Ως αρχιδιαιτητής, ο Ρόκι προχώρησε σε τομές που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό της διαιτητικής κοινότητας. Υποστήριξε τη μείωση του αριθμού των ενεργών διαιτητών και τάχθηκε κατά της ύπαρξης ελάχιστου αριθμού ορισμών, επιλογές που αύξησαν τις εντάσεις για το σκέλος της διαιτησίας. Παράλληλα, επιχείρησε να ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαιτησία, συμβάλλοντας στη δημιουργία της εκπομπής «Open VAR», μέσω της οποίας το project ήταν να προβάλλονται οι συνομιλίες των διαιτητών πάνω σε αμφισβητούμενες φάσεις.

Τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση αθλητικής απάτης, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν έχει καμία εμπλοκή. Η εξέλιξη της υπόθεσης πάντως αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την αξιοπιστία της ιταλικής διαιτησίας.