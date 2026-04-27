Παρότι είναι ακόμα αρκετά νωρίς για τις αποφάσεις του τεχνικού επιτελείου του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την σπουδαία επικράτησή του επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο ωστόσο τώρα έχει μπροστά του ένα ακόμα ντέρμπι. Πρόκειται για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.

Στον Ρέντη πιάνουν λοιπόν ξανά δουλειά ενόψει του παιχνιδιού αυτού που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Σε πρώτο επίπεδο αποφάσεις για την 11άδα δεν υπάρχουν και δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις περισσότερες των περιπτώσεων αποφασίζει ανήμερα του αγώνα για αυτήν (την 11άδα). Ως μία πρώτη αίσθηση αυτό που υπάρχει είναι ότι δεν θα προκύψουν ιδιαίτερες ή μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο προσώπων σε σχέση με ότι είδαμε στη Λεωφόρο. Εκεί θυμίζουμε πώς ο Βάσκος κατέληξε σε προσέγγιση με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή τον Τσικίνιο. Βασικός χρίστηκε και ο Γκαρθία στην εξής διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Άρα ο έμπειρος τεχνικός δεν είχε βασικούς ούτε τον Σιπιόνι, ούτε τον Γιαζίτζι και ούτε βέβαια τους Ποντένσε – Αντρέ Λουίζ ή τον Ταρέμι. Από τις μεταγραφές μάλιστα μπήκε αλλαγή μόνο ο Σιπιόνι. Ως προς τα αγωνιστικά θέματα μόνο ο Ντάνι Γκαρθία είχε κάτι μικροενοχλήσεις μετά τον Παναθηναϊκό αλλά ήταν λόγω κούρασης και όχι κάτι το σοβαρό.