Ο Σαμπάστιαν Σάουε θριάμβευσε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου με 1:59:30, αποδίδοντας τη νίκη του σε μία απλή διατροφή και 200 χιλιόμετρα προπόνησης εβδομαδιαίως.

Στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, η παράσταση ανήκε ολοκληρωτικά στον Σαμπάστιαν Σάουε, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην ιστορία του αγωνίσματος, κατακτώντας τη νίκη και σημειώνοντας χρόνο 1:59:30. Ο 31χρονος Κενυάτης έδειξε από νωρίς ότι βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, επιβάλλοντας έναν ρυθμό που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει κανείς.

Στο τέλος, όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά πέτυχε και επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, αφήνοντας πίσω του αθλητές όπως ο Γιομίφ Κετζέλτσα και ο Τζέικομπ Κιπλίμο.

Πίσω από αυτή την επίδοση, ο Σάουε είχε μια προετοιμασία βασισμένη στη συνέπεια και την απλότητα. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, η εβδομαδιαία του προπόνηση φτάνει περίπου τα 200 χιλιόμετρα, με έμφαση στην αντοχή, την αποκατάσταση και στην πειθαρχία στο πρόγραμμα. Δεν στηρίζεται σε περίπλοκες διατροφικές πρακτικές ή υπερβολές, αλλά σε μια εξαιρετικά λιτή καθημερινότητα.

Η διατροφή του πριν από τον αγώνα αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πρωινό του αποτελείται από κάτι εξαιρετικά απλό: τσάι και δύο φέτες ψωμί. Αυτή η λιτότητα, όπως λέει, τον βοηθά να διατηρεί σταθερή ενέργεια χωρίς να βαραίνει το σώμα του πριν από την προσπάθεια των 42,195 χιλιομέτρων.

Μετά τον τερματισμό, ο Κενυάτης δρομέας ήταν συγκινημένος, δηλώνοντας ότι ένιωθε δυνατός στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και ότι η επίδοσή του ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Τόνισε πως η δουλειά που είχε γίνει στην προπόνησή του έφερε το αποτέλεσμα που ονειρευόταν.

Η νίκη του Σάουε δεν ήταν απλώς μια ακόμη επιτυχία σε μεγάλο μαραθώνιο, αλλά μια επίδειξη συνέπειας, απλότητας και απόλυτου ελέγχου της φυσικής κατάστασης. Σε έναν αγώνα όπου τα όρια μοιάζουν να μετακινούνται συνεχώς, ο ίδιος κατάφερε να τα πάει ακόμη πιο μακριά, με εφόδιά του την πειθαρχία και την καθημερινή του ρουτίνα.