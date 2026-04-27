Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε πτήση στις ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα γέννησε το μωρό της στον αέρα, μόλις 30 λεπτά πριν από την προσγείωση, μετατρέποντας το ταξίδι σε μια εμπειρία ζωής για όλους τους επιβάτες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην πτήση 478 της Delta Air Lines, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από την Atlanta προς το Portland. Κατά τη διάρκεια της πεντάωρης πτήσης, μια επιβάτιδα άρχισε ξαφνικά να έχει συσπάσεις και να γεννά.

Τυχερή μέσα στην ατυχία της, στο αεροσκάφος βρίσκονταν ένας γιατρός και δύο νοσηλεύτριες, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, μαζί με το πλήρωμα καμπίνας. Μεταξύ αυτών ήταν και οι διασώστριες Tina Fritz και Caarin Powell, που ταξίδευαν ως επιβάτιδες και ανέλαβαν ενεργό ρόλο στον τοκετό.

Ωστόσο, οι συνθήκες δεν ήταν καθόλου εύκολες, καθώς στο αεροπλάνο δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός. Οι διασώστριες ζήτησαν μαιευτικό κιτ και κουβέρτες, αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να αυτοσχεδιάσουν χρησιμοποιώντας κουβέρτες από άλλους επιβάτες και κορδόνια παπουτσιών, τα οποία κόπηκαν για να χρησιμοποιηθούν κατά τον τοκετό.

Η γέννα εξελίχθηκε γρήγορα, με τη μητέρα να χρειάζεται μόλις τρεις δυνατές προσπάθειες για να φέρει στον κόσμο το μωρό της. «Η μαμά ήταν ροκ σταρ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Fritz, τονίζοντας ότι η γυναίκα παρέμεινε ψύχραιμη και συνεργάσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια.

Το μωρό γεννήθηκε υγιές, λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στο Portland International Airport. Οι διασώστριες πρόλαβαν να κόψουν τον ομφάλιο λώρο και να τυλίξουν το νεογνό, ενώ την ώρα της προσγείωσης κρατιόντουσαν από τα καθίσματα, χωρίς να έχουν προλάβει να δεθούν. Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ μητέρα και βρέφος παραδόθηκαν σε διασώστες εδάφους, που επιβεβαίωσαν ότι και οι δύο είναι σε σταθερή κατάσταση.

Μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για μια «σουρεαλιστική» εμπειρία, ενώ μια γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο σημείο της γέννας ανέφερε ότι δεν υπήρξαν κραυγές ή πανικός, παρά μόνο ψυχραιμία. Μάλιστα, η ίδια προσφέρθηκε να δώσει την κουβέρτα της για να βοηθήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν τον τοκετό είχε σημειωθεί και άλλο ιατρικό περιστατικό στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο απαιτητική για το πλήρωμα.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ευχαρίστησε το πλήρωμα και τους επιβάτες με ιατρικές γνώσεις για την άμεση ανταπόκρισή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η πτήση αυτή σίγουρα θα μείνει αξέχαστη, όχι μόνο για τη συγκίνηση, αλλά και για το μικρό «θαύμα» που γεννήθηκε εν πτήσει.