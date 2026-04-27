Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 18η Μαΐου με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, στο συμβούλιο της «πράσινης» ΠΑΕ θα μπει και και επίσημα ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Στέφανος Γιουρέλης, ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα.

Έτσι, το Δ.Σ. της ΠΑΕ θα διευρυνθεί κι άλλο και θα έχει για πρώτη φορά μετά απ’ το τέλος της πολυμετοχικότητας διψήφιο αριθμό μελών.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα είναι πλέον η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Γιάννης Αλαφούζος

Α’ Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Μπουτσικάρης

Β’ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Παναγιωτίδης

Γ’ Αντιπρόεδρος: Αθηνά Μπαλωμένου

Δ’ Αντιπρόεδρος: Τάκης Φύσσας

Διευθύνων Σύμβουλος: Στέφανος Γιουρέλης

Μέλη: Άννα Λουμίδη, Γιώργος Μαθιόπουλος, Σπύρος Βλάχος, Δημήτρης Βρανόπουλος (εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη).