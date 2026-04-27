Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από αστάθεια, οι τουρκικές επενδυτικές πρακτικές παρουσιάζουν μια σημαντική στροφή. Αντικείμενο ενδιαφέροντος δεν είναι πλέον οι βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές ευκαιρίες, αλλά η μακροπρόθεσμη αξία και η στρατηγική ασφάλεια. Στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας τάσης βρίσκεται η ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία έχει εξελιχθεί από απλό προορισμό για το πρόγραμμα Golden Visa σε κεντρικό πυλώνα του τουρκικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα του 2025 Report on the Greek Real Estate Market, που δημοσίευσε η εταιρεία Astons, οι επενδυτές από την Τουρκία αλλάζουν προτεραιότητες. Η επιλογή πλέον δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το χαμηλότερο κόστος αγοράς, αλλά από ένα σύνθετο μείγμα βιώσιμης ανάπτυξης, σταθερών ενοικίων και νομικής ασφάλειας.

Η παγίδα της «φθηνής» τιμής

Ένα από τα πιο έντονα μηνύματα που εκπέμπονται από την αγορά είναι ότι η «φθηνή» τιμή δεν συνιστά πια επενδυτικό πλεονέκτημα. Αν και το κατώφλι των 250.000 ευρώ για το πρόγραμμα Golden Visa, στην περίπτωση μετατροπής εμπορικού ακινήτου σε κατοικία, παραμένει ελκυστικό, οι έμπειροι επενδυτές γνωρίζουν ότι η πραγματική απόδοση μετριέται στον χρόνο.

«Το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται είναι να εστιάζεις μόνο στην αρχική τιμή», επισημαίνει η ανάλυση. Η ουσιαστική αξία ενός ακινήτου στην Ελλάδα διαμορφώνεται από τη δυναμική ανατίμησής του, την ικανότητά του να προσφέρει σταθερό εισόδημα από ενοίκια και τα επιπλέον δικαιώματα που εξασφαλίζει στον κάτοχό του.

Η Αθήνα στο επίκεντρο

Στην καρδιά της νέας στρατηγικής βρίσκεται η Αθήνα. Ο Γιαγίζ Γιγίτ, διευθυντής της Astons στην Τουρκία, επισημαίνει ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας προβάλλει ως η κορυφαία επιλογή για τους Τούρκους επενδυτές.

«Η Αθήνα προσφέρει ζήτηση για ενοικιάσεις όλο τον χρόνο, ισχυρή δυναμική ανατίμησης και συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές», αναφέρει ο κ. Γιγίτ. Η στρατηγική πλέον δεν είναι η τυχαία αγορά, αλλά η στοχευμένη επιλογή περιοχών εντός της Αθήνας που διαθέτουν διαφορετικά πλεονεκτήματα. Η σε βάθος γνώση των τοπικών δυναμικών και η σωστή ανάλυση του πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια είναι πλέον καθοριστικής σημασίας.

Νομική ασφάλεια και στρατηγική

Η επένδυση στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή συναλλαγή, αλλά ως μια πολύπλοκη νομική και οικονομική διαδικασία. Η σωστή δομή της επένδυσης και η πλήρης συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για προγράμματα όπως το Golden Visa είναι κρίσιμες. Δεν προσφέρει κάθε ακίνητο τα ίδια πλεονεκτήματα, και η διαχείριση της διαδικασίας από εξειδικευμένους επαγγελματίες αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία.

Η τάση είναι ξεκάθαρη: οι Τούρκοι επενδυτές δεν αναζητούν απλώς ένα ακίνητο για να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής. Αναζητούν ένα περιουσιακό στοιχείο που θα ενταχθεί σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, προσφέροντας ελευθερία, ασφάλεια και σταθερή απόδοση στο μέλλον.