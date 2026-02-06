Η Τουρκία ξαναφέρνει στο προσκήνιο την Ελλάδα μέσα από μια ιστορία που «δένει» ακίνητα, golden visa και σύνορα, με τον Έβρο να γίνεται ξαφνικά το πιο φορτισμένο σημείο του χάρτη. Ο τουρκικός Τύπος μιλά από τη μία για τιμές, αποδόσεις και αγορά που κρατάει, από την άλλη για αλλαγές κανόνων στις παραμεθόριες ζώνες και πιο αυστηρούς ελέγχους όταν η αγορά γίνεται μέσω εταιρειών. Από τη μία, τουρκικά οικονομικά ρεπορτάζ παρουσιάζουν την ελληνική αγορά ως προορισμό που κρατά σταθερά υψηλό ενδιαφέρον, ειδικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τουριστικά νησιά. Από την άλλη, η ίδια επικαιρότητα «σκληραίνει» όταν η κουβέντα πηγαίνει στον Έβρο, όπου η αγορά ακινήτων συνδέεται με ελέγχους, εταιρικά σχήματα και την αποκάλυψη του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Το OdaTV, που πρόσκειται στους κεμαλιστές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), σε οικονομική ανάλυσή του, περιγράφει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων»: οι τιμές εμφανίζονται πιο συγκρατημένες στη μεγάλη εικόνα, αλλά στις περιοχές με έντονο ξένο ενδιαφέρον συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Εκεί, όπως γράφει, κομβικό ρόλο παίζουν η περιορισμένη προσφορά κατοικιών, η ισχυρή τουριστική ζήτηση και η δυναμική της golden visa, που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για επενδυτές εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, η Milliyet μεταφέρει ένα διαφορετικό αφήγημα, με καθαρά «συνοριακό» τόνο: υποστηρίζει ότι η Ελλάδα προχωρά σε αλλαγές στους κανόνες αγοράς ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, με επίκεντρο τον Έβρο, καθώς στην Αθήνα έχει ανοίξει συζήτηση για αγορές που φέρονται να γίνονται μέσω εταιρειών με έδρα στη Βουλγαρία ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τουρκία και golden visa στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με το OdaTV, στοιχεία που αποδίδει στην Astons δείχνουν ότι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα τουριστικά νησιά παραμένουν οι «πιο θερμές» ζώνες, με ετήσιες αυξήσεις τιμών της τάξης του 6% έως 7%. Το ίδιο δημοσίευμα συνδέει αυτή τη δυναμική με το γεγονός ότι η προσφορά κατοικιών σε συγκεκριμένες περιοχές είναι περιορισμένη, ενώ η ζήτηση παραμένει επίμονη, τόσο από επενδυτές που στοχεύουν σε μισθώσεις όσο και από όσους κινούνται με κριτήριο τη golden visa.

Στο ίδιο πλαίσιο, το OdaTV αναφέρεται και στις αποδόσεις από ενοίκια, γράφοντας ότι οι μέσες αποδόσεις κινούνται περίπου στο 4,5% έως 5,6%, ενώ για την Αθήνα σημειώνει ότι σε μικρότερα διαμερίσματα, κάτω από 75 τ.μ., οι αποδόσεις μπορούν να φτάσουν έως περίπου 8%. Η συγκεκριμένη παράμετρος εμφανίζεται ως βασικός λόγος που ορισμένοι αγοραστές κοιτάζουν το ελληνικό ακίνητο ως «επένδυση με ροή», όχι μόνο ως κίνηση υπεραξίας.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι αγορές που σχετίζονται με τη golden visa αντιστοιχούν περίπου στο 10% των συνολικών αγορών ακινήτων στην Ελλάδα και ότι, στις άδειες διαμονής που εκδίδονται μέσω του προγράμματος, οι Κινέζοι παραμένουν στην πρώτη θέση, ενώ οι Τούρκοι εμφανίζονται δεύτεροι.

Στο κείμενο φιλοξενείται και δήλωση που αποδίδεται στον διευθυντή της Astons στην Τουρκία, Γιαγίζ Γιγίτ, ο οποίος φέρεται να σημειώνει ότι η golden visa δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που κινεί τις τιμές, όμως σε περιοχές με περιορισμένη προσφορά μπορεί να «σπρώξει» την αγορά πάνω από τον μέσο όρο.

Έβρος και έλεγχοι στις αγορές ακινήτων

Ενώ το OdaTV «χτίζει» την εικόνα της αγοράς με όρους αποδόσεων και τάσεων, η Milliyet μεταφέρει μια ιστορία που εστιάζει στη διαχείριση κινδύνου και στους κανόνες της παραμεθορίου. Στο δημοσίευμά της αναφέρει ότι η Ελλάδα αλλάζει ή ετοιμάζεται να αλλάξει τους κανόνες στις αγορές ακινήτων σε συνοριακές περιοχές, με βασικό παράδειγμα την περιοχή του Έβρου και πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο.

Κατά τη Milliyet, στην ελληνική Βουλή προκάλεσαν συζητήσεις οι αγορές από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών που είναι καταχωρημένες σε κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία, καθώς και αγορές από Τούρκους που διαθέτουν βουλγαρικό διαβατήριο. Η ίδια πηγή γράφει ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα «πολύ σοβαρό» και ότι προτίθεται να τροποποιήσει νόμο που ισχύει από το 1990, με στόχο να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στις παραμεθόριες συναλλαγές.

Στο ίδιο δημοσίευμα, η βασική αλλαγή που περιγράφεται είναι ότι δεν θα αρκεί μια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στην ΕΕ για να θεωρείται «επαρκής» ως αγοραστής. Όπως γράφει η Milliyet, θα ζητείται να δηλώνονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι πίσω από την εταιρεία, ώστε να αποτρέπεται η έμμεση αγορά από πολίτες τρίτων χωρών μέσω εταιρικών σχημάτων.

Ακίνητα μέσω εταιρειών και ο «πραγματικός ιδιοκτήτης»

Το σημείο που δίνει πολιτικό βάρος στην ιστορία είναι η περιγραφή ενός μηχανισμού «ασφάλειας» για συναλλαγές στον Έβρο. Η Milliyet υποστηρίζει ότι αγορές ακινήτων μέσω εταιρειών, όταν πίσω από αυτές βρίσκονται πολίτες τρίτων χωρών, θα υπάγονται σε διαδικασία έγκρισης ασφαλείας από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας. Προσθέτει ότι ο έλεγχος θα είναι αυστηρός ακόμη και αν η συμμετοχή σε εταιρεία είναι μικρή.

Η ίδια πηγή περιγράφει και ένα πλαίσιο κυρώσεων, μιλώντας για ακύρωση συμβολαίων αν δεν υπάρξει έγκριση, για χρηματικές ποινές που συνδέονται με την αξία του ακινήτου, για διαδικασία «δέσμευσης» και για ποινές φυλάκισης από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Παράλληλα, αναφέρει ότι έως τον Μάρτιο του 2026 προβλέπεται η δημιουργία «ψηφιακού μητρώου» για τα ακίνητα των παραμεθόριων ζωνών, ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν εικόνα για τη συγκέντρωση ξένου κεφαλαίου.

Στο ίδιο κείμενο, η Milliyet συνδέει το θέμα του Έβρου με τη golden visa, γράφοντας ότι οι Τούρκοι επενδυτές είναι η δεύτερη ομάδα μετά τους Κινέζους ως προς το ενδιαφέρον για απόκτηση golden visa, ενώ αναφέρει ότι οι τουρκικές επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα το 2024 ξεπέρασαν τα 514 εκατ. ευρώ και ότι η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν πολλαπλάσια.

Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Η Milliyet συμπληρώνει την εικόνα με στοιχεία για την κινητικότητα στην Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή, αναφέροντας ότι τα Σαββατοκύριακα την επισκέπτονται κατά μέσο όρο 3.000 Τούρκοι πολίτες και ότι η ημερήσια δαπάνη υπολογίζεται γύρω στα 250 ευρώ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σε ιστοσελίδες μεσιτών υπάρχουν χιλιάδες αγγελίες στα τουρκικά για ακίνητα στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες συνοριακές πόλεις.

Στο τελευταίο τμήμα του δημοσιεύματος, η Milliyet αναφέρεται και στο κλίμα που, όπως γράφει, έχει δημιουργηθεί σε μέρος του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα, μεταφέροντας ισχυρισμούς για «σιωπηρή αποικιοποίηση» και αναφορές σε σενάρια χρηματοδότησης ή πρακτικές της αγοράς. Πρόκειται για σημεία που η ίδια τα παρουσιάζει ως κομμάτι της δημόσιας αντιπαράθεσης γύρω από το ζήτημα.