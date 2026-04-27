Στον Λευκό Οίκο κατευθύνονται ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν προγραμματιστεί διαδοχικές επαφές και δημόσιες εμφανίσεις.

Η άφιξή τους πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, με τελετουργικό υποδοχής και παρουσία εκπροσώπων από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στο σημείο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Christian Turner, και η επικεφαλής πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Monica Crowley, ενώ δύο παιδιά πρόσφεραν λουλούδια στο βασιλικό ζεύγος.

Από εκεί, ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναχώρησαν με αυτοκίνητο για την επόμενη στάση, όπου θα συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδιωτική συνάντηση και εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου.

Στην ατζέντα των επόμενων ημερών ξεχωρίζει η ομιλία του βασιλιά σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, καθώς και η παρουσία σε επίσημο δείπνο. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Κάτω Μανχάταν.

Κατά την τελετή υποδοχής, προβλέπεται και η απόδοση τιμών με στρατιωτική μπάντα, η οποία θα ερμηνεύσει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου.