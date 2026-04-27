Η BaFin, η ομοσπονδιακή εποπτική αρχή της Γερμανίας, διέταξε την ιταλική UniCredit να σταματήσει τις «συναισθηματικά φορτισμένες» και «σκανδαλοθηρικές» διαφημίσεις της που συνδέονται με την προσφορά ύψους 35 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Commerzbank, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση γύρω από τη συμφωνία. Η ρυθμιστική αρχή απαγόρευσε ρητά στην UniCredit να περιγράφει τη Commerzbank ως «παραμελημένη», «μη ασφαλή» ή «βραχυπρόθεσμα προσανατολισμένη» σε δημόσιες δηλώσεις, social media ή παρουσιάσεις σε αναλυτές, κρίνοντας ότι τέτοια μηνύματα ενδέχεται να παραπλανήσουν τους μετόχους. Παράλληλα, η BaFin ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει δηλώσεις που παρουσιάζουν την οικονομική κατάσταση ή τις προοπτικές της γερμανικής τράπεζας με «απλοϊκό, σκανδαλοθηρικό ή μη αντικειμενικό τρόπο», στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρής εποπτείας σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες τραπεζικές κινήσεις στην Ευρώπη.

Η UniCredit έχει σταδιακά «χτίσει» από το 2024 ποσοστό περίπου 27% στη Commerzbank, συν ένα επιπλέον 6% μέσω παραγώγων, χωρίς όμως να καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει την απαραίτητη πολιτική και μετοχική στήριξη για μια πλήρη εξαγορά. Το Βερολίνο εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στην προοπτική ιταλικού ελέγχου μιας συστημικής γερμανικής τράπεζας, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τη διοίκηση της Commerzbank να καταγγέλλουν τις κινήσεις της UniCredit ως «επιθετικές» και «εχθρικές». Η τελευταία σύγκρουση ξέσπασε μετά τη δημοσίευση τριών διαφημίσεων της UniCredit στα social media, οι οποίες – σύμφωνα με τη BaFin – είχαν διατυπώσεις ικανές να επηρεάσουν τις αποφάσεις των μετόχων της Commerzbank ως προς την προσφορά εξαγοράς. Οι διαφημίσεις αποσύρθηκαν την επόμενη ημέρα, ωστόσο η ζημιά στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο πλευρών είχε γίνει.

Η Commerzbank στο στόχαστρο, η UniCredit στην «πρίζα» της BaFin

Εκτός από τις διαφημίσεις, η BaFin εξετάζει τώρα κατά πόσο δημόσιες δηλώσεις – συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ – ενδέχεται να επηρέασαν την αντίληψη της αγοράς για τη Commerzbank. Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο Ορσέλ φέρεται να περιέγραψε τη Commerzbank ως «ευάλωτη», να προειδοποιεί ότι η τρέχουσα πορεία της «θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή της» και να επισημαίνει ότι βασίζεται σε πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες και υποαποδίδει διαρθρωτικά έναντι των ανταγωνιστών. Αυτές οι δηλώσεις θεωρούνται από το Βερολίνο μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας να παρουσιαστεί η Commerzbank ως αδύναμος κρίκος του συστήματος, ώστε να ενισχυθεί το αφήγημα υπέρ της εξαγοράς.

Από την πλευρά της, η UniCredit υποστήριξε ότι η επίμαχη διαφήμιση «σχεδιάστηκε για να αναδείξει το θετικό όραμά μας για την Commerzbank», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως η μετάφραση ενός όρου από την αρχική αγγλική διατύπωση στα γερμανικά «δημιούργησε αμφισημία που επέτρεψε παρερμηνείες». Η τράπεζα υπογράμμισε ότι απέσυρε άμεσα το post, εξήγησε τα δεδομένα στην Commerzbank και σε όσους υπέβαλαν ερωτήματα, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε τους επικριτές της συμφωνίας για «υπερβολικά επιθετική και βαθιά προσωπική» ρητορική από την αρχή της διαδικασίας. Κατά την UniCredit, το διακύβευμα είναι «το καλύτερο δυνατό μέλλον για την Commerzbank» και γι’ αυτό καλεί όλες τις πλευρές να ρίξουν τους τόνους και να επικεντρωθούν στην ουσία: τη στρατηγική αξία της συναλλαγής για μετόχους, εργαζομένους και την ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά.

Τι σημαίνει η κίνηση της BaFin για την Commerzbank

Η εντολή της BaFin είναι άμεσα εκτελεστή, αν και μπορεί να προσβληθεί, ενώ τυχόν παραβιάσεις της ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα για την UniCredit. Πέρα από το νομικό της βάρος, η παρέμβαση εκπέμπει ένα πολιτικό και συμβολικό μήνυμα: ότι η Γερμανία δεν θα αφήσει τη δημόσια εικόνα της Commerzbank να εργαλειοποιηθεί ως μοχλός πίεσης σε μια μάχη εξαγοράς, όσο κι αν αυτή παρουσιάζεται ως de facto βήμα προς την τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, έχει ήδη απορρίψει τη στρατηγική της UniCredit ως «πρόταση αναδιάρθρωσης από ανταγωνίστρια τράπεζα» που δεν αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μοντέλου της γερμανικής τράπεζας και δεν προσφέρει επαρκές premium στους μετόχους. Το αποτέλεσμα είναι μια παρατεταμένη, όλο και πιο φορτισμένη αντιπαράθεση, στην οποία η Commerzbank προσπαθεί να πείσει ότι μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητη και ανταγωνιστική, ενώ η UniCredit επιμένει ότι μόνο μέσα από τη συγχώνευση μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές συνέργειες και να ενισχυθεί η θέση και των δύο τραπεζών στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύγκρουση, και αν η Commerzbank θα καταλήξει τελικά σε εξαγορά ή θα συνεχίσει αυτόνομη πορεία, θα κριθεί τόσο στα ρυθμιστικά γραφεία όσο και στις κάλπες των μετόχων τους επόμενους μήνες.

