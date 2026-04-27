Η Oracle μπαίνει γερά στο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, σηκώνοντας «βαρύ» χρέος για να χρηματοδοτήσει ένα γιγαντιαίο data center στις ΗΠΑ, την ώρα που οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν για φούσκα στο AI.

Οι επενδυτές ζητούν αυξημένο επιτόκιο για να στηρίξουν ομόλογα ύψους 14 δισ. δολαρίων, που συνδέονται με project data center υποστηριζόμενο από την Oracle, φοβούμενοι τον καταιγισμό χρέους που εκδίδεται διεθνώς για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η συγκεκριμένη έκδοση αφορά τη χρηματοδότηση ενός data center ισχύος 1 GW στο Saline Township του Μίσιγκαν, στο πλαίσιο συμφωνίας 300 δισ. δολαρίων για την εξασφάλιση 4,5 GW υπολογιστικής ισχύος για την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT. Παρότι η ζήτηση για τη συναλλαγή θεωρείται «καλυμμένη», μεγάλα χαρτοφυλάκια προειδοποιούν ότι το ρίσκο κατασκευής και η εξάρτηση από μία μισθώτρια εταιρεία, όπως η Oracle, δεν είναι αμελητέα.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων πιέζουν για αποδόσεις τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από τα εταιρικά ομόλογα της Oracle που λήγουν το 2040, καθώς και για αυστηρότερους όρους προστασίας, όπως η αφαίρεση δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς του χρέους από τον εκδότη. Η ίδια η Oracle, που παραμένει μισθώτρια και όχι συνιδιοκτήτρια του data center, έχει ήδη αντλήσει 25 δισ. δολάρια από τις αγορές ομολόγων τον Φεβρουάριο, δεσμευόμενη να διατηρήσει την επενδυτική βαθμίδα της πιστοληπτικής της αξιολόγησης. Η δομή της συναλλαγής, με την έκδοση να γίνεται από ειδικό όχημα (SPV) και την ανάπτυξη του έργου από τη Related Digital, βοηθά να μείνει το νέο χρέος εκτός ισολογισμού της Oracle, κάτι που καθησυχάζει ορισμένους επενδυτές για το συνολικό της δανεισμό.

Oracle, AI και νέα γενιά χρέους

Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τις εκδόσεις ομολόγων από τις Big Tech, με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να έχουν ήδη αντλήσει πάνω από 100 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές για να χρηματοδοτήσουν data centers και υποδομές AI. Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν ότι η τεράστια αυτή επένδυση κεφαλαίων ενδέχεται να μην μεταφραστεί αυτόματα σε κέρδη, δημιουργώντας τον κίνδυνο «φούσκας» που θα μπορούσε να συμπαρασύρει την ευρύτερη οικονομία. Στην περίπτωση της Oracle, οι επενδυτές φοβούνται το σενάριο καθυστερήσεων στο έργο ή ακόμη και αποχώρησης της εταιρείας από τη μίσθωση, κάτι που θα άφηνε το ομόλογο εκτεθειμένο.

Η Oracle ως μισθωτής και «οδηγός» νέου μοντέλου

Το συγκεκριμένο project finance θεωρείται πιλότος για μια νέα γενιά χρηματοδοτήσεων data centers, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Oracle, λειτουργούν ως ενοικιαστές και όχι ως μέτοχοι, ενώ το χρέος συγκεντρώνεται σε επίπεδο έργου. Αν η συμφωνία προχωρήσει, δικηγόροι και τραπεζίτες εκτιμούν ότι θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερα ομόλογα έργων χωρίς συμμετοχή μετοχικού κεφαλαίου από τους ίδιους τους Big Tech παίκτες, αλλά με την «υπογραφή» τους ως tenants. Η Bank of America ηγείται της πώλησης, η οποία αναμένεται να βγει σύντομα στη δευτερογενή αγορά 144A, ενώ η Pimco προορίζεται για βασικός επενδυτής και η Blackstone θα προσφέρει περίπου 2 δισ. δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο.

Η Oracle στο επίκεντρο των επενδυτών

Η συναλλαγή έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι τράπεζες εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές απέναντι στη μαζική χρηματοδότηση data centers, ωθώντας τα έργα προς την αγορά ομολόγων και εξειδικευμένους επενδυτές χρέους. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ορισμένοι θεσμικοί που ενημερώθηκαν νωρίς για το deal προσδοκούν να αγοράσουν ομόλογα από το Oracle-συνδεδεμένο project στη φάση της ιδιωτικής τοποθέτησης και να ρευστοποιήσουν μέρος της θέσης τους με κέρδος όταν η έκδοση ανοίξει σε ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Η απουσία ιστορικών δεδομένων για τέτοιου τύπου ομόλογα κάνει την αποτίμηση περίπλοκη, με traders όπως η Katie DeSplinter της Capital Group να τονίζουν ότι πρόκειται για «νέο asset class» χωρίς έτοιμα ποσοτικά μοντέλα για να κριθεί η σχετική αξία του.

Παρά τις ενστάσεις, η Oracle δείχνει αποφασισμένη να εδραιώσει τη θέση της ως κρίσιμος παίκτης στις υποδομές AI, επιλέγοντας να φορτώσει το ρίσκο του data center σε ένα ξεχωριστό όχημα και να κρατήσει καθαρότερο τον ισολογισμό της. Καθώς οι αποδόσεις στα Oracle-linked ομόλογα διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των επενδυτών, η πορεία αυτής της έκδοσης θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο για το αν η αγορά πιστεύει ότι η επιθετική στρατηγική της εταιρείας στο cloud και την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να στηριχθεί χωρίς να τινάξει στον αέρα τον εταιρικό της δανεισμό.