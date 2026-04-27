Η Ρουμανία εισέρχεται σε μια νέα φάση πολιτικής αστάθειας, καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) και η ακροδεξιά Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) ενώνουν δυνάμεις για να ανατρέψουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ιλίε Μπολοζάν. Μια εβδομάδα μετά την αποχώρηση του PSD από τον κυβερνητικό συνασπισμό, τα δύο κόμματα ανακοίνωσαν κοινή πρόταση μομφής, ανοίγοντας τον δρόμο για ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Οι ηγέτες του PSD και της AUR δήλωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ότι θα καταθέσουν μαζί τη μομφή, υποστηρίζοντας πως «η μαθηματική λύση δείχνει ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον πλειοψηφία» στο κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα δύο κόμματα είναι αυτή τη στιγμή οι πιο δημοφιλείς πολιτικές δυνάμεις, με προοπτική να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές. Ο Μπολοζάν, επικεφαλής του κεντροδεξιού Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PNL), ηγείται πλέον μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, μετά την απόφαση των Σοσιαλδημοκρατών να περάσουν στην αντιπολίτευση.

Το PNL αντέδρασε έντονα στην κίνηση του PSD να συμπλεύσει με την AUR, κατηγορώντας τον ηγέτη των Σοσιαλδημοκρατών, Σορίν Γκριντεάνου, για «μόνιμο ψέμα». Ο ευρωβουλευτής Νταν Μοτρέανου υπενθύμισε ότι ο Γκριντεάνου είχε επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως δεν θα συνεργαστεί με την AUR, χαρακτηρίζοντας τη νέα συμμαχία ως κυνική στροφή εξουσίας. Ο δήμαρχος Βουκουρεστίου και υψηλόβαθμο στέλεχος του PNL, Τσιπριάν Τσούκου, σχολίασε στο Facebook ότι όποιος ρίχνει μια κυβέρνηση «φέρει την ευθύνη να σχηματίσει μια νέα στη θέση της», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα του δεν προτίθεται να ξανασυγκυβερνήσει με τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ρουμανία: Μομφή, αριθμοί και πολιτικό παζάρι

Η πρόταση μομφής αναμένεται να συζητηθεί στο κοινοβούλιο στις αρχές Μαΐου, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ. Ωστόσο, παρά τη σύμπραξη PSD–AUR, οι αριθμοί δεν αρκούν ακόμη για την ανατροπή του πρωθυπουργού: τα δύο κόμματα διαθέτουν 219 έδρες, δηλαδή υπολείπονται 14 ψήφων από την απαιτούμενη πλειοψηφία για να πέσει η κυβέρνηση Μπολοζάν. Αυτό σημαίνει ότι για να περάσει η μομφή, η αντιπολίτευση θα χρειαστεί στήριξη και από άλλα κόμματα ή μεμονωμένους βουλευτές, ανοίγοντας ένα κρίσιμο παιχνίδι παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων στο κοινοβούλιο.

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια περί ενός μελλοντικού κυβερνητικού σχήματος PSD–AUR προκαλούν ανησυχία τόσο στη ρουμανική πολιτική σκηνή όσο και στις Βρυξέλλες. Η AUR, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει ισχυρό αντισυστημικό και εθνικιστικό προφίλ, ενώ εδώ και καιρό χαρακτηρίζεται ως το βασικό όχημα της ρουμανικής άκρας δεξιάς. Μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών με την AUR θα σήμαινε ότι η Ρουμανία θα μπορούσε να βρεθεί με μια «ετερόκλητη πλειοψηφία» που συνδυάζει παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό λόγο με σκληρή εθνικιστική ρητορική.

Ρουμανία σε παρατεταμένη κρίση μετά την ακύρωση εκλογών

Η σημερινή κρίση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η Ρουμανία βυθίστηκε ήδη από το 2024 σε παρατεταμένη πολιτική αναταραχή, όταν οι προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν με αφορμή υποψίες ξένης παρέμβασης, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πυροδοτώντας κύματα δυσαρέσκειας. Από τότε, η χώρα ταλανίζεται από συνεχείς κυβερνητικές ανακατατάξεις, ενισχύοντας τα αντισυστημικά κόμματα και αφήνοντας την αίσθηση ενός συστήματος σε μόνιμη προεκλογική περίοδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κίνηση του PSD να ενωθεί τακτικά με την AUR για να ανατρέψει τον Μπολοζάν μοιάζει με την επόμενη πράξη σε ένα σενάριο πολιτικής αστάθειας που δύσκολα θα κλείσει σύντομα. Αν περάσει η μομφή χωρίς καθαρό σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη ημέρα, η Ρουμανία κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, υπηρεσιακές λύσεις ή ακόμη και νέες πρόωρες κάλπες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν όχι μόνο την τύχη της κυβέρνησης Μπολοζάν, αλλά και τον πολιτικό προσανατολισμό της χώρας για τα επόμενα χρόνια.