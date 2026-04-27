Στους δρόμους του Ηρακλείου στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι για τον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια.

Οι πρωταγωνιστές παρέλασαν με ανοιχτό πούλμαν με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση από το Δημαρχείο να στέλνει το δικό του μήνυμα του για το μέλλον του συλλόγου.

«Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από μικρό παιδί, ο πατέρας μου μού είπε «μη χτίζεις στην άμμο, βρες γερά θεμέλια και από εκεί να αρχίσεις». Θέλω να ξέρετε ότι εγώ σήμερα στον ΟΦΗ έχω βάλει αυτά τα θεμέλια και η ομάδα γύρισε πάλι στις δόξες της.

Αν θέλετε να στηρίξετε τον ΟΦΗ, όπως τον στήριξα και εγώ τόσα χρόνια, φτιάξτε ένα γήπεδο καινούργιο για την ομάδα», είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της Κρητικής ομάδας.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος της πόλης, Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε: «Ο ΟΦΗ μπαίνει στη 2η 100ετία της ζωής του με διαφορετικές προϋποθέσεις. Αυτή η ομάδα έχει βγει από τα σπλάγχνα της πόλης, είναι κομμάτι της ψυχής της και μέρος της ταυτότητας της.

Ο κόσμος έξω που επευφημεί την ομάδα του είναι ο κόσμος του Πανθεσσαλικού, του Γεντί Κουλέ, ο κόσμος του μελλοντικού γηπέδου που αξίζει στον ΟΦΗ. Μαζί θα πάμε για την επόμενη μέρα. Οι στιγμές που ζούμε είναι μεγάλης δόξας. Ο Δαβίδ του ελληνικού ποδοσφαίρου μεγαλούργησε!».