Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/04) σε πάρκο κοντά στο 5ο Λύκειο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ομάδα δέκα ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι τέσσερις νεαροί βρίσκονταν στο πάρκο όταν δέχθηκαν την προσέγγιση της ομάδας των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με την επίθεση να εκδηλώνεται αιφνιδιαστικά και να διαρκεί σύντομο χρονικό διάστημα, πριν οι δράστες αποχωρήσουν από την περιοχή.

Καταθέσεις των θυμάτων αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιτιθέμενοι φέρονται να τους ρώτησαν «τι ομάδα είναι», στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή ένδειξη οπαδικού κινήτρου πίσω από την επίθεση.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά δύο από τους τέσσερις νεαρούς, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών. Μετά από σύντομη παραμονή, έλαβαν εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.

Οι άλλοι δύο, ηλικίας 19 και 17 ετών, υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση, συλλέγοντας μαρτυρίες και εξετάζοντας στοιχεία από τον χώρο της επίθεσης, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με οπαδικά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ή προσαγωγές.