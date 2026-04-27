Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν σε δημαρχείο στα Κοτύωρα της Τουρκίας, όπου ένας ηλικιωμένος μπήκε στο κτήριο των δημοτικών υπηρεσιών και επιτέθηκε σε δημοτικό υπάλληλο με μπαλτά μπροστά στα μάτια πολιτών και εργαζομένων.

Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που o ηλικιωμένος πλησιάζει τον υπάλληλο και τον χτυπά, ενώ επικρατεί αναστάτωση στον χώρο και οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Το περιστατικό, που έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας σε δημόσια κτίρια, αλλά και για τα αίτια που οδήγησαν την ηλικιωμένη σε αυτή την ακραία πράξη βίας. Οι τοπικές αρχές φέρεται να διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και την κατάσταση της υγείας τόσο του θύματος όσο και της δράστιδος.