Εκτός από την απώλεια του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ είδε έναν ακόμη παίκτη του να βγαίνει νόκ άουτ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στην διάθεσή του για τον αγώνα της Κυριακής και τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος στον τελικό με τον ΟΦΗ τραυματίστηκε και όπως διαπιστώθηκε από τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο.

Την ίδια στιγμή οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης, συνεχίζουν να κάνουν θεραπεία.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν χθες την πρώτη προπόνηση τους, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και παρά τα προβλήματα έχουν ως μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά.