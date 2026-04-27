Διαγωνισμό καινοτομίας για την Εθνική Ασφάλεια ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), απευθύνοντας πρόσκληση σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), φοιτητές, επαγγελματίες και ομάδες ανάπτυξης τεχνολογίας, από όλη την Ελλάδα, τους οποίους καλεί να καταθέσουν πρωτότυπες ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται σε πραγματικές προκλήσεις.

Όπως αναφέρεται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας National Security Innovation Challenge, με έμφαση στην Εθνική Ασφάλεια και πρόκειται για μια ανοιχτή πρωτοβουλία, που στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων λύσεων και στην αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για την ΕΥΠ και τους συνεργαζόμενους φορείς της. Η πρωτοβουλία αυτή, επισημαίνεται ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων καινοτομίας της υπηρεσίας, με στόχο την επιτάχυνση του επιχειρησιακού της μετασχηματισμού.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πλαίσιο προωθείται «άνοιγμα» από την ΕΥΠ για την αξιοποίηση των τεχνολογικών εταιρειών, με διαρκή χαρτογράφηση του τι υπάρχει στην αγορά, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα λειτουργεί και το Δίκτυο Ταλέντων Τεχνολογίας (Tech Talent Network), με στόχο τη δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της τεχνολογίας, οι οποίοι, λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στον τομέα της Εθνικής Ασφάλειας.

Για τις καλύτερες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού National Security Innovation Challenge, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, βραβεία και χρηματικά έπαθλα, συνολικής αξίας 22.000 ευρώ, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστήριξη από καθηγητές- μέντορες και ειδικούς του χώρου, ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών τους.

Η διαδικασία του διαγωνισμού περιλαμβάνει φάσεις υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση (mentorship) ειδικών και τελικής παρουσίασης, με αποκορύφωμα τη βράβευση των καλύτερων ιδεών τον Ιούνιο 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Μαΐου 2026, μέσω της πλατφόρμας https://challenge4security.gr/.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΠ, το National Security Innovation Challenge επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:

Σύγχρονοι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (Next-Generation Intelligence Analysis) Κυβερνοασφάλεια και Φυσική Ασφάλεια σε περιβάλλοντα αυξημένης επικινδυνότητας (Cyber-Physical Security in Contested Environments) Ασφάλεια Πληροφοριών & Ανθεκτικές Επικοινωνίες (Information Security & Resilient Communications) Προηγμένες έρευνες και Αξιοποίηση Σημάτων Επικοινωνίας (Advanced Investigations & Signal Exploitation) Τεχνολογίες αιχμής με στόχο την υπεροχή στην ασφάλεια (Disruptive Technologies for Security Superiority) Η κατανομή των βραβείων που θα δοθούν για τις πρώτες έξι θέσεις, έχει ως εξής: