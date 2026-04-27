Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα χαρίσει ο Μάιος του 2026, καθώς μέσα στον ίδιο μήνα θα εμφανιστούν δύο πανσέληνοι, δημιουργώντας το φαινόμενο που είναι γνωστό ως Blue Moon.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι συχνό, καθώς συμβαίνει περίπου κάθε δυόμισι χρόνια, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού.

Πότε είναι η πρώτη πανσέληνος – Το «Φεγγάρι των Λουλουδιών»

Η πρώτη πανσέληνος, γνωστή ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών», θα κορυφωθεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στις 20:23 (ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για την κλασική πανσέληνο Μαΐου, που συνδέεται με την άνοιξη και την πλήρη άνθηση της φύσης στο βόρειο ημισφαίριο.

Η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν η Σελήνη θα ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η ονομασία «Φεγγάρι των Λουλουδιών» προέρχεται από παραδόσεις ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα κάθε εποχής.

Ο Μάιος, ως μήνας ανθοφορίας, συνδέθηκε με την αφθονία της φύσης, ενώ σε άλλες παραδόσεις η ίδια πανσέληνος αποκαλείται «Milk Moon» ή «Corn Planting Moon», αντανακλώντας αγροτικές δραστηριότητες.

Στις 31 Μαΐου η «Μπλε Σελήνη» – Τι σημαίνει

Στο τέλος του μήνα, στις 31 Μαΐου, θα ακολουθήσει η δεύτερη πανσέληνος, η αποκαλούμενη «Μπλε Σελήνη» (Blue Moon).

Ο όρος δεν σχετίζεται με το χρώμα της Σελήνης, αλλά με τη σπανιότητα του φαινομένου, δηλαδή την εμφάνιση δύο πανσελήνων μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος θα είναι ταυτόχρονα και micromoon, καθώς θα συμβεί κοντά στο απόγειο της τροχιάς της Σελήνης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μικρότερη και λιγότερο φωτεινή από το συνηθισμένο.

Αν και η κορύφωση της πανσελήνου διαρκεί λίγα λεπτά, η Σελήνη θα φαίνεται πλήρης για περίπου τρεις ημέρες πριν και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι το θέαμα θα είναι ορατό χωρίς ειδικό εξοπλισμό, ακόμη και από πόλεις, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός. Ο Μάιος του 2026 αναμένεται να προσφέρει μοναδικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό, με τη διπλή πανσέληνο να αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά φαινόμενα της χρονιάς.