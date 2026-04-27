Στην αναμέτρηση της Μίλαν με την Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», ο Λούκα Μόντριτς αποχώρησε τραυματίας, μετά από εναέρια μονομαχία που είχε με τον Λοκατέλι.
Μετά από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε μέσα στη μέρα αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση που ήταν απαραίτητη στο αριστερό ζυγωματικό του.
Η επέμβαση έγινε στον Κροάτη άσο ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όπως ενημέρωσε μάλιστα η Ομοσπονδία της χώρας του.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία της Κροατίας ανέφερε επίσημα πως ο 40χρονος άσος θα δώσει το παρών στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό, καθοδηγώντας την Εθνική ομάδα.
🇭🇷©️ #Croatia captain @lukamodric10 has undergone a successful surgery following the left cheekbone fracture in @acmilan derby vs. Juventus.— HNS (@HNS_CFF) April 27, 2026
🏥 Croatia medical staff is in permanent contact with AC Milan and team captain, as well as the coaching staff led by head coach… pic.twitter.com/msUvZaGzWw