Στην αναμέτρηση της Μίλαν με την Γιουβέντους στο «Σαν Σίρο», ο Λούκα Μόντριτς αποχώρησε τραυματίας, μετά από εναέρια μονομαχία που είχε με τον Λοκατέλι.

Μετά από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε μέσα στη μέρα αποφασίστηκε να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση που ήταν απαραίτητη στο αριστερό ζυγωματικό του.

Η επέμβαση έγινε στον Κροάτη άσο ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όπως ενημέρωσε μάλιστα η Ομοσπονδία της χώρας του.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία της Κροατίας ανέφερε επίσημα πως ο 40χρονος άσος θα δώσει το παρών στο Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό, καθοδηγώντας την Εθνική ομάδα.