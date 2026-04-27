Θετικά και αρνητικά νέα είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Συκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Φίλιπ Τζούριτσιτς και τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να ανεβάζουν στροφές και να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Αντίθετα, εκτός ήταν ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο. Επίσης, ο Ζαρουρί συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ενώ ο Κάτρης ακολούθησε ατομικό και οι Ντέσερς, Σισοκό θεραπεία.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.