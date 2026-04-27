Ο Τζακ Γκρίλις βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων στην Αγγλία, μετά από δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει αποκοιμηθεί σε μπαρ στο Μάντσεστερ, έπειτα από πολύωρη κατανάλωση αλκοόλ με φίλους του.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε σε χώρο διασκέδασης σε ταράτσα στις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο περίπου μία ώρα αργότερα φέρεται να είχε ήδη αποκοιμηθεί. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι φίλοι του προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν, χωρίς επιτυχία, αποδίδοντας την κατάσταση στην υπερβολική κατανάλωση ποτού.

Ο Γκρίλις, ο οποίος τη φετινή περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έβερτον, αντιμετωπίζει παράλληλα πρόβλημα τραυματισμού μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να απουσιάσει για το υπόλοιπο της σεζόν και ενώ δεν υπολογίζεται ούτε για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Αγγλίας.

Παρά τον τραυματισμό του, είχε επιχειρήσει να δείξει εικόνα επανόδου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εμφανιζόταν σε στάδιο αποκατάστασης και δηλώνοντας ότι δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει πιο δυνατός. Ωστόσο, το τελευταίο περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τη δημόσια εικόνα του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τα βρετανικά μέσα για εξωαγωνιστική συμπεριφορά. Στους προηγούμενους μήνες είχε ταξιδέψει στη Ρώμη για εορτασμούς γενεθλίων μαζί με συμπαίκτες του και ενώ στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλες έξοδοι. Ο Γκρίλις έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη ποδοσφαιριστή με έντονη εξωγηπεδική ζωή, γεγονός που συχνά προκαλεί συζητήσεις για την ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών υποχρεώσεών του και της προσωπικής του καθημερινότητας.