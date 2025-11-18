Μία ακόμη σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης 18/11 για τον «πόλεμο» ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης με δύο νεκρούς. Ειδικότερα, παραδόθηκε και συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών.

Πρόκειται για τον αδελφό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στο αιματηρό περιστατικό στο χωριό της Κρήτης, όπου μαίνεται η βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Ο 58χρονος κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή και συγκεκριμένα ότι απομάκρυνε όπλα μετά τους πυροβολισμούς. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι και τα τέσσερα αδέρφια έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Εντωμεταξύ, χθες αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος γιος του «Κούνελου» που συνελήφθη, γιατί φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε τον πρόσφατο κύκλο αίματος στα Βορίζια. Ο νεαρός απολογήθηκε περίπου μία ώρα και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, γιατί υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Έτσι, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν χθες το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου Καργάκη, ο οποίος είναι το δεύτερο θύμα του αιματηρού περιστατικού. Ο νεαρός συνελήφθη από τις Αρχές και κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τονίσει πως οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού.

«Δεν έχουν κατανοήσει και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό, πρέπει να δοθεί τέλος. Χάθηκαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα. Κάθε πλευρά έχει χάσει και από έναν δικό της συγγενή και θρηνεί γι’ αυτόν. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και θα παραμείνουν οι δυνάμεις σίγουρα στο χωριό. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς», είπε σε δηλώσεις της το περασμένο Σάββατο η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.