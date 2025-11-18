Ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών που έχουν ήδη οδηγηθεί στις φυλακές, καθώς και θείο του πέμπτου προφυλακισμένου στην ίδια υπόθεση — όλοι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 58χρονος, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, προσήλθε αυτοβούλως σήμερα το πρωί στην Ασφάλεια Ηρακλείου και συνελήφθη. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο όπου παρέμεινε για λίγα λεπτά. Μέχρι την απολογία του θα παραμείνει προφυλακισμένος στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Ο δικηγόρος του κ. Λευτέρη Κάρτσωνα εξέφρασε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τον προβληματισμό του για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ώρα της φονικής συμπλοκής στο κέντρο των Βοριζίων, ο 58χρονος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες της Μεσσαράς, όπου κατέθετε για την έκρηξη που είχε σημειωθεί το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το creta24.gr αναφέρουν πως υπάρχουν μαρτυρίες που τον εμπλέκουν τόσο στην ένοπλη συμπλοκή, όσο και στην απόκρυψη των όπλων του μακελειού, με τις Aρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψή του ενδεχομένως να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και με αστραπιαίες κινήσεις.

Προφυλακισμένοι και οι τέσσερις γιοι του

Υπενθυμίζεται ότι και οι τέσσερις γιοι του έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Τα τέσσερα αδέρφια, ο 25χρονος που είχε τραυματιστεί στην αιματηρή συμπλοκή, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, ο 29χρονος και ο 19χρονος, κρατούνται σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής χώρας.