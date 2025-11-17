Απολογείται σήμερα, Δευτέρα 17/11 ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη και γιος του «Κούνελου» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, η οποία άναψε το φιτίλι της βεντέτας στα Βορίζια. Την ίδια στιγμή νέα στοιχεία βλέπουν το «φως» για τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής καθώς εκτιμάται ότι τα απομάκρυναν άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας, μετά το μακελειό.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί αύριο το νησί.

Την ώρα που έρευνες συνεχίζονται οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Ο 23χρονος

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια ενώ σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.

Λύτρας: Έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα ενώ υπάρχουν πέντε συλλήψεις

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: «είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι».

Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις». Υπογράμμισε ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη». Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, ο συνήγορος ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«Όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;» δήλωσε.