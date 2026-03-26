Συγκλονίζει η κατάθεση του 27χρονου δύτη για την τραγωδία στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, καθώς ο ίδιος κατάφερε να γλιτώσει, όμως πνίγηκε ο 34χρονος φίλος του.

Το Live News μετέδωσε μέρος της κατάθεσης του 27χρονου προς τις αρχές, με τον άνδρα να υποστηρίζει:

«Αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, εγώ όχι. Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά και να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1 – 2 μέτρα. Ξαφνικά, τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο.

»Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες κι έναν κύριο. Τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε. Τους είπα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα, κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτήν την προσπάθεια, έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε.

»Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Πώς έγινε η τραγωδία

Το πρώτο και επικρατέστερο σενάριο σχετίζεται με τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στο σημείο. Ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες σε μεγαλύτερο βάθος, μέσα στο σπήλαιο χωρίς δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Το δεύτερο σενάριο αφορά σε πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο από τα στενά υποθαλάσσια περάσματα. Το τρίτο σενάριο σχετίζεται με πιθανό αποπροσανατολισμό και εξάντληση του δύτη, σε ένα σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο.

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται σε βάθος περίπου 11 μέτρων.

Τα ρεύματα σε εκείνο το σημείο τραβούν προς τα κάτω τον δύτη και τον οδηγούν στην είσοδο μίας στενής, υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε ένα σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί μόνο τα πρώτα 150 μέτρα της σήραγγας, με σπηλαιολόγους να εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί είχαν χάσει τις ζωές τους.