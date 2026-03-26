Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης, η οικογένεια του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια, με τη μητέρα του να εκφράζει δημόσια τον πόνο της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησε τον γιο της, γράφοντας: «R. I. P. αγόρι μου», συνοδεύοντας τα λόγια αυτά με φωτογραφία του. Στο πλευρό της στάθηκαν άμεσα φίλοι και συγγενείς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, με την ίδια να απαντά σε ένα από τα μηνύματα: «Το παιδί μας χάθηκε…», αποτυπώνοντας τη συντριβή που βιώνει η οικογένεια.

Παράλληλα, μέσω κοινοποίησης άλλης ανάρτησης, η μητέρα επιχείρησε να αναδείξει την επαγγελματική επάρκεια και την πολυετή εμπειρία του γιου της στην κατάδυση, απαντώντας εμμέσως και στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο (πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει,γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ).

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …» αναφέρει ο κ. Δρόσος σε ανάρτηση του στο Facebook.

Σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές καταδύσεις για την ανάσυρση της σορού

Tην ίδια ώρα, το κλίμα είναι βαρύ από χθες στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης, μετά την επιβεβαίωση του εντοπισμού της σορού του 34χρονου. Η ομάδα διασωστών και δυτών που βρίσκεται στην περιοχή καλείται να φέρει εις πέρας ένα εξαιρετικά σύνθετο, από επιχειρησιακή σκοπιά, εγχείρημα, καθώς η σορός του άτυχου άνδρα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και σε δυσπρόσιτο σημείο. Όπως αναφέρουν, η ανάσυρση είναι μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου και μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη καθώς οι δύτες που θα «κατέβουν» στο σημείο θα χρειαστούν ειδικά μίγματα αερίων και ειδικό εξοπλισμό, καθώς και εμπειρία και εξειδίκευση.

Από το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιούνται συσκέψεις ανάμεσα σε διασώστες και δύτες, οι οποίοι μεταφέρουν νέο εξοπλισμό στον μικρό κόλπο, προετοιμάζοντας τη μεγάλη επιχείρηση που, εκτός απροόπτου, θα γίνει το Σάββατο. Λίγο μετά τη μία το απόγευμα, σήμερα, έγινε νέα κατάδυση των δυτών στο πλαίσιο των δοκιμών και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι η κατάδυση που έγινε χθες, Τετάρτη, είχε στόχο να ασφαλίσει τη σορό στο σημείο, ώστε να μην παρασυρθεί από θαλάσσια ρεύματα.