Με τον τραγικότερο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον 34χρονο δύτη που είχε χαθεί στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο σορός τους βρέθηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων, στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου».

Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση με στόχο την ανάσυρση, πιθανόν το ερχόμενο Σάββατο καθώς απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τους δύτες λόγω του βάθους.

Η κάμερα που είχε μαζί του κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του

Οι διασώστες, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εντόπισαν την κάμερα του δύτη, η οποία φαίνεται να κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 34χρονου και τις προσπάθειές του να ανέβει στην επιφάνεια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως παρά το γεγονός ότι ο δύτης ήταν εκπαιδευμένος, έμπειρος και πλήρως εξοπλισμένος, ένα ρεύμα φαίνεται να ήταν αυτό που του προκάλεσε την απώλεια του εξοπλισμού και εν τέλει την τραγική του κατάληξη.

Το «πηγάδι του διαβόλου» είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Αττική

Το διαβόητο «πηγάδι του διαβόλου» είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Αττική. Παρά τη μοναδική ομορφιά του, το συγκεκριμένο σημείο έχει συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά και θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Το λεγόμενο «πηγάδι της Βουλιαγμένης» βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Πρόκειται για μια υποθαλάσσια τρύπα σε βάθος περίπου 11 μέτρων με κυκλικό άνοιγμα διαμέτρου περίπου 3 μέτρων μέσα σε έναν προστατευμένο κόλπο που ανοίγει προς τον Σαρωνικό. Η εικόνα της εισόδου είναι εντυπωσιακή, όμως το πραγματικό ρίσκο ξεκινά κάτω από την επιφάνεια.

Ακολουθώντας τον αμμώδη βυθό, ο δύτης φτάνει αρχικά στο άνοιγμα του πηγαδιού. Σε μεγαλύτερο βάθος εμφανίζεται ένα δεύτερο στενό πέρασμα, ενώ πιο χαμηλά βρίσκεται ο πυθμένας. Από εκεί διακρίνεται η σκοτεινή είσοδος μιας υποθαλάσσιας σήραγγας που οδηγεί σε σπήλαιο άγνωστης έκτασης.

Στο σημείο υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα που λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδο στη σήραγγα, χωρίς όμως να την αποκλείει πλήρως. Όπως επισημαίνουν έμπειροι δύτες, η διαδρομή στο εσωτερικό της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η σήραγγα ξεκινά σχετικά ομαλά, όμως στη συνέχεια παρουσιάζει απότομη κλίση προς τα κάτω, ενώ τα ρεύματα γίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Η περιορισμένη ορατότητα και ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού καθιστούν την κατάδυση πέρα από το σημείο αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για εξειδικευμένους δύτες.

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το 1978 στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Η φήμη του «πηγαδιού του διαβόλου» συνδέεται και με ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το 1978. Τρεις νεαροί Αμερικανοί δύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη σήραγγα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η υπόθεση έμεινε ανοιχτή για χρόνια, μέχρι που το 2007 ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν εντοπιστεί, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τους τέλος.

Από τη δεκαετία του ’80, το Λιμενικό έχει τοποθετήσει προειδοποιητική πινακίδα στην είσοδο του σπηλαίου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».