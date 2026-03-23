Αυξάνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης μετά από κατάδυση στο διαβόητο «Πηγάδι του Διαβόλου», ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα σημεία για καταδύσεις στην Αττική. Παρά τη μοναδική ομορφιά του, το σημείο έχει συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά και θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Το λεγόμενο «Πηγάδι της Βουλιαγμένης» βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Πρόκειται για μια υποθαλάσσια τρύπα σε βάθος περίπου 11 μέτρων με κυκλικό άνοιγμα διαμέτρου περίπου 3 μέτρων μέσα σε έναν προστατευμένο κόλπο που ανοίγει προς τον Σαρωνικό. Η εικόνα της εισόδου είναι εντυπωσιακή, όμως το πραγματικό ρίσκο ξεκινά κάτω από την επιφάνεια.

Ακολουθώντας τον αμμώδη βυθό, ο δύτης φτάνει αρχικά στο άνοιγμα του πηγαδιού. Σε μεγαλύτερο βάθος εμφανίζεται ένα δεύτερο στενό πέρασμα, ενώ πιο χαμηλά βρίσκεται ο πυθμένας. Από εκεί διακρίνεται η σκοτεινή είσοδος μιας υποθαλάσσιας σήραγγας που οδηγεί σε σπήλαιο άγνωστης έκτασης.

Στο σημείο υπάρχει μεταλλικό κιγκλίδωμα που λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδο στη σήραγγα, χωρίς όμως να την αποκλείει πλήρως. Όπως επισημαίνουν έμπειροι δύτες, η διαδρομή στο εσωτερικό της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η σήραγγα ξεκινά σχετικά ομαλά, όμως στη συνέχεια παρουσιάζει απότομη κλίση προς τα κάτω, ενώ τα ρεύματα γίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Η περιορισμένη ορατότητα και ο κίνδυνος αποπροσανατολισμού καθιστούν την κατάδυση πέρα από το σημείο αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για εξειδικευμένους δύτες.

Η φήμη του «Πηγαδιού του Διαβόλου» συνδέεται και με ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το 1978. Τρεις νεαροί Αμερικανοί δύτες επιχείρησαν να εξερευνήσουν τη σήραγγα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η υπόθεση έμεινε ανοιχτή για χρόνια, μέχρι που το 2007 ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν εντοπιστεί, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τους τέλος.

Από τη δεκαετία του ’80, το Λιμενικό έχει τοποθετήσει προειδοποιητική πινακίδα στην είσοδο του σπηλαίου με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Οι έρευνες για τον αγνοούμενο δύτη συνεχίζονται στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, με τις αρχές να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο σημείο, αν και δημοφιλές, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και προσοχή, καθώς οι συνθήκες κάτω από την επιφάνεια μπορούν να γίνουν απρόβλεπτες.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» αποτελεί έναν εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο προορισμό για καταδύσεις. Η νέα εξαφάνιση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή του ιστορία και υπενθυμίζει ότι η θάλασσα, όσο όμορφη κι αν είναι, δεν συγχωρεί λάθη.