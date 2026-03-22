Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού 34χρονου δύτη στη θαλάσσια περιοχή των Β’ Λιμανάκια Βουλιαγμένης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε βουτήξει με φίλο του και σφήνωσε σε κάποιο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, κλιμάκιο της Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο που συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του ενώ δύτες βούτηξαν ήδη δύο φορές και ετοιμάζονται για τρίτη προσπάθεια.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 μποφόρ.