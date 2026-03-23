ε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης στο σημείο που πολλοί το αποκαλούν «πηγάδι του διαβόλου».

Ειδικότερα, ο δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Ο 34χρονος είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Έκτοτε, έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα.