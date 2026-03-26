Αλλαγή στο σκηνικό και ο καιρός το επόμενο διήμερο το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, φέρνει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από το βράδυ της Πέμπτης (26/3), αρχικά από τα δυτικά, βάζοντας τέλος στην ηλιοφάνεια των προηγούμενων ωρών.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Η μεταβολή οφείλεται στο ψυχρό μέτωπο του συστήματος DEBORAH, το οποίο έχει ήδη σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και κινείται προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τρεις είναι οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ισχυρά φαινόμενα:

1η ζώνη: Δυτική Ελλάδα – από τα ξημερώματα της Παρασκευής

2η ζώνη: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο – από το Σάββατο το μεσημέρι έως την Κυριακή το πρωί

3η ζώνη: Κρήτη, νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα – από το Σάββατο έως την Κυριακή το πρωί

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Για την Αττική, τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια. Η επιδείνωση αναμένεται κυρίως την Παρασκευή, από το μεσημέρι έως το απόγευμα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση.

Νέα κακοκαιρία από 1η Απριλίου

Παράλληλα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη 1 Απριλίου, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την πορεία των συστημάτων.