Νέα κακοκαιρία αναμένεται στη χώρα μας από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για φαινόμενα και στην Αττική. Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, κάνει λόγο σε ανάρτησή του για νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Deborah».

Όπως αναφέρει, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν την Αθήνα ακόμα και το απόγευμα της Παρασκευής (27/2), ωστόσο οι πιο «δύσκολες ημέρες» θα είναι η Τετάρτη 1/4 και η Πέμπτη 2/4.

Γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς: «Το χαμηλό με την ονομασία #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Στην αλλαγή που θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή το πρωί και πρώτα από τα βορειοδυτικά αναφέρεται και ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, τονίζοντας ότι «θα είναι μια απολύτως τυπική μεταβολή για το τρίτο δεκαήμερο του Μάρτη, που ναι μεν θα δώσει καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Συγκεκριμένα στην Αττική οι βροχές θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς. Προς το μεσημέρι όμως υπάρχει περίπτωση για πέρασμα τοπικών καταιγίδων. Διευκρινίζεται ότι οι χιονοπτώσεις την Παρασκευή θα περιοριστούν αποκλειστικά σε ορεινά τμήματα άνω των 900-1.200 μέτρων.

Πάντως, με εξάρσεις και υφέσεις, θα συνεχιστεί ο κατά διαστήματα άστατος καιρός και μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημειώνει στην πρόγνωσή του: Αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσει η κακοκαιρία από τη δυτική χώρα με αρκετές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία. Κοντά στο μεσημέρι το πέρασμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει και τμήματα της χώρας μας προς τα ανατολικά, όπως είναι η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος για να καταλήξει κοντά στη νύχτα προς την περιοχή του ανατολικού Αιγαίου.

Το κύμα κακοκαιρίας, «παρόλο που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιόνια σε βουνά της κεντρικής κυρίως και βόρειας ηπειρωτικής χώρας», τα πιο έντονα και με πιο μεγάλη διάρκεια φαινόμενα αναμένονται σε πρώτη φάση στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο στάδιο προς το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει κάποια ανοίγματα, περιμένουμε όμως ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα απασχολήσει κυρίως την ανατολική και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια χώρα, δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης, του ανατολικού, νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει μία βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αστάθεια κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Δευτέρα και κυρίως Τρίτη περιμένουμε και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ανάλογα καιρικά φαινόμενα: βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και δυνατούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κοντά στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας -Μεγάλη Πέμπτη και στη συνέχεια- ο καιρός φαίνεται να ομαλοποιείται και να πηγαίνουμε σε πιο σταθερές συνθήκες. «Θα οδηγηθούμε στο Πάσχα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και πιο ανεβασμένη θερμοκρασία».