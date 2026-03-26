Ανοιξιάτικη ανάσα παίρνουμε σήμερα έπειτα από τις συνεχόμενες κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα, οι οποίες πάντως θα συνεχιστούν και τις επόμενες αρκετές ημέρες. «Θα πάμε έτσι μέχρι και τη Μεγάλη Εβδομάδα με κύματα κακοκαιριών να μας προσεγγίζουν από τα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Ευρώπης», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από το βράδυ σήμερα και από τα βορειοδυτικά οι βροχές επιστρέφουν. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Αδριατικής αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας από σήμερα το απόγευμα-βράδυ. «Θα οδηγηθούμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και στο Σαββατοκύριακο», όπως είπε στο Open ο κ. Μαρουσάκης.

Ο καιρός θα επιδεινωθεί από το βράδυ στα δυτικά και βόρεια με βροχές, ακόμη και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αρχίσει επίσης να πέφτει τις επόμενες ημέρες, για να βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, «από αύριο ο καιρός θα αρχίσει να μας τα χαλάει», εξήγησε ο κ. Μαρουσάκης, ενώ για τη Θεσσαλονίκη επισήμανε πως δεν αποκλείεται μέσα στη νύχτα να ξεκινήσουν βροχές, καθώς θα αρχίσει να προσεγγίζει το κύμα κακοκαιρίας.

Η εξέλιξη των επόμενων ημερών

Αύριο Παρασκευή θα ξεκινήσει η κακοκαιρία από τη δυτική χώρα με αρκετές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία. Κοντά στο μεσημέρι το πέρασμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει και τμήματα της χώρας μας προς τα ανατολικά, όπως είναι η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος για να καταλήξει κοντά στη νύχτα προς την περιοχή του ανατολικού Αιγαίου.

Το κύμα κακοκαιρίας, «παρόλο που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιόνια σε βουνά της κεντρικής κυρίως και βόρειας ηπειρωτικής χώρας», τα πιο έντονα και με πιο μεγάλη διάρκεια φαινόμενα αναμένονται σε πρώτη φάση στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο στάδιο προς το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει κάποια ανοίγματα, περιμένουμε όμως ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα απασχολήσει κυρίως την ανατολική και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια χώρα, δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης, του ανατολικού, νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει μία βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αστάθεια κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Δευτέρα και κυρίως Τρίτη περιμένουμε και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ανάλογα καιρικά φαινόμενα: βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και δυνατούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κοντά στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας -Μεγάλη Πέμπτη και στη συνέχεια- ο καιρός φαίνεται να ομαλοποιείται και να πηγαίνουμε σε πιο σταθερές συνθήκες. «Θα οδηγηθούμε στο Πάσχα με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και πιο ανεβασμένη θερμοκρασία», επισήμανε ο μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

Παρασκευή 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Κυριακή 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 30-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.