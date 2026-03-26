Μπορεί η CAF να της έχει αφαιρέσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα και να τον έχει απονείμει, στα χαρτιά, στο Μαρόκο, η Σενεγάλη δεν πτοείται όμως και θα παρουσιάσει το τρόπαιο σε φιλικό αγώνα με το Περού στο Παρίσι.

Οι Σενεγαλέζοι δεν έχουν καμία διάθεση να αποδεχθούν αυτό που αποφάσισε η αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, έχουν ήδη προσφύγει στο CAS με την ελπίδα να ανατραπεί η απόφαση και ετοιμάζονται για το φιλικό του Σαββάτου (28/3) με το Περού στο Παρίσι, όπου θα έχουν μαζί τους και το τρόπαιο.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης, θα υπάρξει 15λεπτη παρουσίαση του τροπαίου στο πλαίσιο του φιλικού με το Περού, με τον νομικό εκπρόσωπό της, Σεϊντού Ντιανιέ, να ξεκαθαρίζει πως κανείς από την CAF δεν έχει ζητήσει την επιστροφή του τροπαίου ή των μεταλλίων.

Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό και το CAS θα είναι αυτό που θα αποφασίσει το πώς θα κλείσει.