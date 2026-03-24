Ο προπονητής της εθνικής Σενεγάλης, Παπέ, συνεχίζει να τραβά την προσοχή, καθώς μετέφερε το τρόπαιο του Copa Africa ακόμη και σε ζωολογικό κήπο με λιοντάρια, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πρόθεση να παραδοθεί στο Μαρόκο.

Οι Σενεγαλέζοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα πως σκοπεύουν να κρατήσουν την κούπα, παρά την πρωτόγνωρη απόφαση της Ομοσπονδίας να κατοχυρώσει τη νίκη του τελικού στα χαρτιά στο Μαρόκο.

Μάλιστα, η Σενεγάλη έχει ήδη προσφύγει στο CAS, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει το τρόπαιο μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση. Πριν από λίγες ημέρες ο Τιαό είχε γίνει viral, όταν εμφανίστηκε σε στρατιωτική βάση κρατώντας την κούπα και στέλνοντας μήνυμα προς την πλευρά του Μαρόκου.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο της Σενεγάλης, όπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο δίπλα σε λιοντάρια, θέλοντας συμβολικά να δείξει ότι κανείς δεν θα τους το αφαιρέσει μέχρι να δικαιωθούν για τον επεισοδιακό τελικό που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο.