Η κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Εθνική Σενεγάλης βρίσκεται στο επίκεντρο νέας έντονης διαμάχης, μετά από αναφορές ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής Παπέ Τιαό μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση, εν μέσω της συνεχιζόμενης κόντρας με το Μαρόκο για τον τίτλο του Copa Africa.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το τρόπαιο φυλάσσεται πλέον σε ασφαλή στρατιωτική εγκατάσταση υπό φρουρά, ενώ στρατιώτες φέρονται να φωτογραφήθηκαν μαζί του, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως συμβολική δήλωση ότι η Σενεγάλη θεωρεί πως ο τίτλος της ανήκει.

Η ένταση προέκυψε μετά την απόφαση της Αφρικανικής Ομοσπονδίας να δώσει τεχνική νίκη στο Μαρόκο στον τελικό, ανατρέποντας το αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο και ανακηρύσσοντας τους Βορειοαφρικανούς πρωταθλητές. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ντακάρ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης έχει απορρίψει την απόφαση και έχει προσφύγει στο CΑS, υποστηρίζοντας ότι ο τίτλος «κατακτήθηκε στο γήπεδο» και δεν πρέπει να κριθεί διοικητικά.

Παράλληλα, στελέχη της ομοσπονδίας της Σενεγάλης τονίζουν ότι η παράδοση του τροπαίου πριν υπάρξει οριστική νομική απόφαση θα ήταν πρόωρη. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο αποδέχθηκε την απόφαση, με παίκτες και αξιωματούχους να γιορτάζουν την επιβεβαίωση της κατάκτησης του τίτλου.

Η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τη διακυβέρνηση και τη συνέπεια στις πειθαρχικές αποφάσεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, κάλεσε σε ηρεμία, υποσχόμενος διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Με την υπόθεση πλέον ενώπιον του CAS, η τελική κατοχή του τροπαίου παραμένει αβέβαιη, σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες διαμάχες των τελευταίων ετών στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.