Στα άκρα φαίνεται να οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Κώστα Τσουρό, με αφορμή τις δηλώσεις για τη χαμηλή τηλεθέαση της εκπομπής «Το ’χουμε».

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για το μεσημεριανό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Όπως ανέφερε, η εκπομπή κινείται σε «μηδενικά επίπεδα», κάνοντας λόγο για «διασυρμό», ενώ υποστήριξε ότι μια τέτοια κατάσταση δεν ωφελεί ούτε τον παρουσιαστή ούτε την ομάδα του.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα ήταν προτιμότερο να ληφθούν αποφάσεις ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης για λόγους επαγγελματικής αξιοπρέπειας.

Η αιχμηρή ανάρτηση Τσουρού

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις, και ενώ το θέμα πήρε διαστάσεις στα media, ο Κώστας Τσουρός απάντησε μέσω social media με έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα.

Ανέβασε φωτογραφία με μια αλεπού να κοιτά ένα τσαμπί σταφύλια, γράφοντας τη γνωστή φράση «Όσα δεν φτάνει η αλεπού…», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα σχόλια που προηγήθηκαν.

Η ανταπάντηση Ουγγαρέζου

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σχολιάζει επίσης μέσω social media:

«Το 0,8 είναι από μόνο του κρεμαστάρι. Δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ, αλεπουδάκο».

Νέο «καρφί» στον αέρα του ΣΚΑΪ

Η ένταση συνεχίστηκε και τηλεοπτικά, καθώς ο Κώστας Τσουρός επανήλθε μέσα από την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ, στέλνοντας νέο μήνυμα.

Η έναρξη συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Ζηλεύω το μικρό σου το γατί», με τον ίδιο να σχολιάζει με νόημα: «Παιδιά, πόσο κακό πράγμα είναι η ζήλια και ο φθόνος».