Στον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών από τις γυναικείες κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, ενόψει της διοργάνωσης του 2028 στο Λος Άντζελες, προχώρησε η ΔΟΕ.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η συμμετοχή πλέον στα γυναικεία αθλήματα, είτε ατομικά είτε ομαδικά, θα επιτρέπεται μόνο σε βιολογικές γυναίκες, με βάση εξέταση του γονιδίου SRY.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, μιλώντας για αυτή την απόφαση, είπε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές.

Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».