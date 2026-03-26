Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague θα είναι στις 7 Απριλίου με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ.

Η ήττα από τη Βαλένθια έβαλε σε περιπέτειες τους «ερυθρόλευκους» σε ό,τι αφορά μια θέση στην πρώτη 4άδα για να έχουν πλεονέκτημα έδρας στα play off και κάθε παιχνίδι πλέον θα είναι σαν… τελικός για αυτούς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 35η αγωνιστική και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Ρεάλ, με το ΣΕΦ να είναι και πάλι κατάμεστο καθώς τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, όπως έκανε γνωστό η ΚΑΕ.

«Και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής (07/04, 21.15) της Ευρωλίγκα με την Ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», ανέφερε το σχετικό μήνυμα στα social media.