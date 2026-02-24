Τις συνθήκες «πολέμου» επικρατούν στο Μεξικό και το λουτρό αίματος που ξέσπασε μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία του Χαλίσκο, περιγράφει μία ελληνίδα.

«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο» τόνισε χαρακτηριστικά το πρωί της Τρίτης 24/2 μιλώντας στην ΕΡΤ η Κωνσταντίνα Μπούλη, που διαμένει εδώ και δύο χρόνια στη Γουαδαλαχάρα.

«Από το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια» εξήγησε.

«Λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ».

Όπως δε δήλωσε δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι είχε συμβεί, πέρα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τον εντοπισμό υψηλόβαθμων στελεχών εγκληματικών οργανώσεων.

«Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας» σημείωσε και δήλωσε ότι υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση και σύγχυση ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων»

«Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ» εξήγησε μεταξύ άλλων η Κωνσταντίνα Μπούλη.

«Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε» υπογράμμισε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην παραμονή της στο Μεξικό μέχρι τώρα.

«Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη» δήλωσε κλείνοντας.